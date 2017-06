Kandidatúru na post predsedu PSK ohlásil Peter Chudík za Smer-SD

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica (vpravo) a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka (vľavo) na tému predstavenie kandidáta na post predsedu Prešovského VÚC a rozvojové priority kraja do ďalšieho obdobia. Prešov, 9. júna 2017. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Prešov 9. júna (TASR) – Poslanec Národnej rady SR a predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) 56-ročný Peter Chudík (Smer-SD) ohlásil svoju – v poradí piatu - kandidatúru na funkciu predsedu VÚC v Prešovskom kraji. Samosprávny kraj vedie 16 rokov, od vzniku krajských samospráv.Jeho kandidatúru oznámil dnes predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ktorý uviedol, že Chudík získal 100-percentnú podporu Krajskej rady strany Smer-SD.povedal premiér.Ďalej zdôraznil, že vždy považoval predsedov samosprávnych krajom za svojich partnerov, lebo sú regionálnymi predsedami vlád. Spolupráca medzi vládou a PSK mala svoju dynamiku. Ak Chudík opätovne uspeje v jesenných voľbách, je pripravený dať všetky svoje skúsenosti a postoje ešte raz do služieb tohto regiónu. Fico verí v jeho víťazstvo a rád by s ním naďalej spolupracoval na rozvoji tohto kraja.Chudík pripomenul, že štyrikrát uspel v regionálnych voľbách a stále získaval väčšiu podporu voličov. Naposledy (2013) uspel hneď v prvom kole volieb. Aj to ho povzbudilo opätovne kandidovať. Ďalšou motiváciou je hodnotenie nezávislej agentúry, že PSK je najlepšie hospodáriacim krajom na Slovensku. PSK začal úspešne riešiť projekty s miestnymi samosprávami, opravilo a postavilo sa mnoho ihrísk a športových zariadení. Najnovšie kraj vstupuje do spoločného projektu s Prešovskou univerzitou a plánujú opraviť športový areál pri Toryse. PSK si zobral úver na opravu ciest a za štyri volebné obdobia sa mu podarilo slušne zrekonštruovať komunikácie vo svojej správe. V tomto roku sa preinvestuje okolo 90 miliónov eur na rôzne investície.povedal Chudík. Po celý čas vo funkcii nezabúdal ani na kultúru, školstvo, sociálnu sféru, ktoré postupne rozvíjal a tým sa pomohlo mladým aj starším občanom v kraji.Chudík chce svoju kampaň zamerať na obyvateľov kraja a ich problémy. Nemieni sa zaoberať svojimi protikandidátmi. Odhaduje, že do jeho kampane pôjde asi 150.000 eur, pričom z vlastných peňazí mieni dať na kampaň 10.000 až 15.000 eur, nejaké zdroje poskytne centrála strany Smer-SD. Konštatoval, že má obavy, že kampaň bude špinavá.V Prešovskom kraji zatiaľ ohlásili svoj záujem kandidovať na post predsedu PSK v tohtoročných regionálnych voľbách dvaja záujemcovia. Mimoparlamentná strana Šanca nominovala Prešovčana Františka Oľhu. Kandidovať na funkciu predsedu PSK chce aj primátor Levoče Milan Majerský (KDH). V zmysle stanov KDH jeho kandidatúra, ako straníckeho kandidáta, musí byť potvrdená Radou KDH, ktorá sa bude konať 10. júna v Považskej Bystrici.