Kandidatúru na post primátora mesta Sobrance ohlásil D. Tiža

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sobrance 18. júna (TASR) - O post sobranského primátora sa ako prvý uchádza projektový manažér a občiansky aktivista Daniel Tiža. Do volieb ide ako občiansky nezávislý kandidát, ktorého podporilo hnutie Sme rodina. Svoju kandidatúru oznámil v nedeľu (17.6.).Podporuje ho tiež Občianska iniciatíva Zemplína (OIZ) a rokovania o spolupráci prebiehajú aj s KDH, SaS, OĽaNO a NOVA. Ponúknuť chce alternatívu, ktorá bude založená na zásadách otvorenej samosprávy, generačnej výmene založenej na transparentnosti bez korupcie, obchádzania zákona, nerešpektovania názoru občanov, rodinkárstva či pochybných a záujmových rozhodnutí za účelom manipulácie verejnej mienky.Cieľom a víziou je podľa neho sprístupnenie samosprávy pre verejnosť zapojením občanov do rozhodovacích procesov, napr. aj prostredníctvom miestnych referend či verejných zhromaždení. V nadchádzajúcom období bude pripravovať detailný program pre mesto na základe požiadaviek a potrieb širokej verejnosti, do Sobraniec plánuje pritiahnuť tiež investície.vyhlásil.Tiža sa okrem iného venoval rozvoju vidieka, cestovnému ruchu a regionálnemu rozvoju. Je jedným z členov OIZ, ktorý poukázal na tzv. agrokauzu a vystúpil aj v Európskom parlamente v Bruseli v nadväznosti na poukázanie nedostatkov v slovenskej pôdohospodárskej legislatíve.Tiža je zatiaľ jediným oficiálnym kandidátom na post primátora Sobraniec. Súčasná hlava mesta Pavol Džurina zatiaľ kandidatúru neohlásil.