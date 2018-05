Kandidatúru na post primátora Michaloviec ohlásil M. Kaplan

Na snímke Milan Kaplan ohlasuje svoju kandidatúru na post primátora mesta Michalovce za koalíciu strán Sloboda a solidarita (SaS), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina, Nova a Šanca na tlačovej konferencii v Michalovciach 7. mája 2018. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Michalovce 7. mája (TASR) – O post michalovského primátora sa ako prvý kandidát uchádza poslanec Košického samosprávneho kraja a občiansky aktivista Milan Kaplan. Svoju kandidatúru oznámil v pondelok, do volieb ide s podporou viacerých pravicových strán. Medzi jeho najhlavnejšie priority patrí zapojenie občanov do rozhodovacieho procesu napríklad sfunkčnením miestnych referend.vysvetlil Kaplan dôvody svojej kandidatúry s odkazom na kauzu parkovania v meste. Bol vtedy predsedom petičného výboru proti parkovnému pod správou spoločnosti EEI.Jeho partnermi sú Občianska iniciatíva Zemplína a politické subjekty OĽaNO, NOVA, ktorej je členom, SaS, Sme rodina – Boris Kollár a mimoparlamentná strana Šanca.doplnil s tým, že s niektorými z nich už vedie rozhovory. V tejto súvislosti spomenul mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).doplnil. Zároveň uviedol, že dobré veci chcú zachovať a vylepšiť, naopak, čo je zlé a neprípustné, zásadným spôsobom zmeniť.Medzi ďalšie okruhy jeho záujmu patrí nájomné bývanie, ktoré je podľa Kaplana cestou k tomu, aby mladí ľudia nemuseli odchádzať z mesta a okresu. Zároveň to považuje za príležitosť, ako nových občanov do metropoly Zemplína prilákať. Ďalšie okruhy, ktorým bude venovať pozornosť, sú okrem iného transparentnosť, školstvo či šport.Zásadná vízia bude podľa jeho ďalších slov prednesená v júni, keď predstavia aj odborný tím, ktorý bude zastrešovať jednotlivé oblasti, ktorým sa chcú venovať. Počas leta budú zbierať aj podnety od občanov. Celý program spozná verejnosť v septembri.Kaplan je zatiaľ jediným oficiálnym kandidátom na post primátora Michaloviec. Súčasná hlava mesta Viliam Zahorčák zatiaľ kandidatúru neohlásila.