Kandidatúru na primátora Košíc ohlásil Milan Lesňák

Oficiálne ohlásenie kandidatúry Milana Lesňáka, starostu mestskej časti Košická Nová Ves na primátora mesta Košice, 12. júna 2018 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 12. júna (TASR) – Na post primátora Košíc bude kandidovať aj súčasný starosta mestskej časti Košická Nová Ves Milan Lesňák. Do súboja pôjde ako nezávislý kandidát, o podporu politických strán sa neuchádzal.uviedol v utorok pre novinárov.Podľa svojich slov ponúka víziu rozvoja, ktorej výsledkom má byť vitálne a energické mesto. K hlavným prioritám zaradil oblasť dopravy, z Košíc chce pritom vytvoriť modernú metropolu, kde je všetko dostupné peši, bicyklom a komfortnou hromadnou dopravou. Ďalšou prioritou je rozvoj mesta ako riadený proces s výraznou podporou výstavby objektov a priestorov slúžiacich na voľný čas a oddych. Základom je pritom ohľad na životné prostredie.V rámci svojho programu sa chce 38-ročný Lesňák opierať o viacerých spolupracovníkov. V oblasti dopravy je to Pavel Titl, pri rozvoji mesta Michal Burák, vo sfére životného prostredia Michal Kravčík, v oblasti smart riešení Marek Antal, v školstve Jozef Ondáš, v sociálnej oblasti Peter Gombita či Radoslav Dráb.uviedol Lesňák.Celkovú volebnú kampaň odhadol na 80.000 eur, do ktorej prispeje na začiatku čiastkou 10.000 eur.povedal s tým, že jeho tím sa nechce upísať developerským spoločnostiam a iným lobistickým skupinám.povedal.Kandidatúru na primátora Košíc ohlásili už aj predseda mimoparlamentnej strany Šanca Viliam Novotný, nezávislý mestský a krajský poslanec Jaroslav Polaček, ktorý kandiduje s podporou strán SaS, OĽaNO, Sme rodina, KDH a NOVA, a nezávislý mestský poslanec Miroslav Špak.