Kandidatúru ohlásila viac ako polovica mestských poslancov Bratislavy

Na snímke výhľad na most SNP a Bratislavský hrad Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) – V novembrových voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) kandiduje viac ako polovica bratislavských mestských poslancov. Do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa chce z celkového počtu 45 poslancov dostať 25 z nich.O post predsedu BSK zabojujú mestskí poslanci Ján Mrva a Jozef Uhler, ktorý sa uchádza aj o miesto poslanca v Zastupiteľstve BSK. Do krajského zastupiteľstva sa uchádza aj Martin Borguľa, Marta Černá, Ján Buocik, Slavomír Drozd či Martin Chren.Krajskými poslancami sa chcú stať aj Branislav Kaliský, Lucia Štasselová, Soňa Svoreňová, Katarína Augustinič a Richard Mikulec. Rovnako aj Peter Pilinský, Rastislav Žitný a Radoslav Olekšák. Medzi zaregistrovanými kandidátmi pre voľby do Zastupiteľstva BSK je aj Vladimír Bajan, námestníčky primátora Ľudmila Farkašovská a Iveta Plšeková, Gabriela Ferenčáková, Marian Greksa, Peter Hochschorner a Elena Pätoprstá. Spomedzi mestských poslancov v novembrových voľbách do krajského zastupiteľstva kandiduje taktiež Peter Hanulík, Iveta Hanulíková a Juraj Káčer.Voľby do VÚC budú v sobotu 4. novembra. Tentoraz budú jednokolové, čo znamená, že za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. O post predsedu BSK zabojuje vo voľbách celkovo 18 kandidátov. O 50 poslaneckých miest v Zastupiteľstve BSK v ďalšom volebnom období sa uchádza 362 kandidátov.