Kandráčovci: Tešíme sa na koncerty s obnoveným súborom Alexandrovcov

Na snímke ľudová muzika Kandráčovci. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Brusel 27. januára (TASR) - Slovenská kapela Kandráčovci živí v sebe nádej, že na prelome mesiacov máj-jún uskutoční plánované spoločné vystúpenia s ruským vojenským súborom Alexandrovovci. Uviedol to vedúci kapely Ondrej Kandráč, ktorý bol vo štvrtok večer jedným z účinkujúcich spevákov na 13. Novoročnom koncerte Slovenskej republiky v Bruseli.Zakladateľ kapely Kandráčovci v rozhovore pre TASR pripomenul, že havária ruského lietadla Tu-154, ktoré sa 25. decembra zrútilo do Čierneho mora a pri ktorej zahynulo 64 členov súboru Alexandrovci, je obrovskou stratou pre celý kultúrny svet.uviedol Kandráč. Podľa jeho slov ide spolu o desať koncertov v deviatich mestách Slovenska v rámci Európskeho turné Alexandrovovcov 2017.Kapela Kandráčovci by mala vystúpiť na každom koncerte ešte pred ruským speváckym zborom. Pre Kandráčovcov by to bola opakovaná skúsenosť, pretože s ruskými spevákmi vystupovali aj v roku 2015 počas posledného turné Alexandrovovcov na Slovensku.povedal Kandráč.Na otázku TASR, či ruský armádny súbor stihne doplniť svoje rady po tragickej udalosti, Kandráč upozornil, že už prebehli výberové konania na miesta po obetiach havárie, pričom potenciál súboru, ktorý má okolo dvesto členov, je veľký a je z čoho vyberať.skonštatoval Kandráč.