Kanonier Griezmann do Manchestru nepôjde, predĺžil zmluvu s Atléticom

MADRID 13. júna (WebNoviny.sk) - Francúzsky futbalista Antoine Griezmann predĺžil svoj do roku 2021 platný kontrakt v tíme Atlético Madrid ešte o jednu sezónu. Informujú o tom viaceré španielske médiá.Definitívne sa tým uzavreli špekulácie o možnom odchode 26-ročného útočníka do tímu aktuálneho šampióna Európskej ligy Manchestru United.Griezmann je členom partie Atlética od roku 2014, keď za 30 miliónov eur prišiel z Realu Sociedad San Sebastian. V predĺženej verzii jeho zmluvy z roku 2016 je aj doložka o možnom uvoľnení iba pri sume presahujúcej 100 miliónov eur.Úlohu pri zotrvaní Griezmanna zohral aj verdikt Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý neuznal oprávnenosť odvolania Atlética a ponechal v platnosti zákaz registrácie nových hráčov do januára 2018 ako trest za porušenie pravidiel o medzinárodných prestupoch a prvej registrácii neplnoletých futbalistov.Griezmann v práve skončenom futbalovom ročníku v rámci všetkých súťaží 26-krát skóroval a pridal 12 gólových asistencií. Pred troma týždňami v rozhovore pre televíznu stanicu TMC skonštatoval, že jeho letný prestup do Manchestru United "je možnosťou" a pravdepodobnosti tohto transferu priradil šesť bodov z možných desiatich.