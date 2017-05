Kapela Hex predstavila pieseň Ľahký song

Hex

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 3. mája - Slovenská kapela Hex zverejnila novú skladbu s názvom Ľahký song, v ktorej hosťuje slovenský spevák Robo Grigorov. Autorom hudby je spevák Peter "Ďuďo" Dudák a o text sa postaral gitarista Martin "Fefe" Žúži. Na dychové nástroje hrali členovia skupiny Polemic. Formácia k novinke ponúkla aj lyric video prostredníctvom služby YouTube."Názov Ľahký song vyplynul už z prvého nápadu. Bola to jednoduchá melódia na troch akordoch. K nej potom vznikol aj jemne ironický text o tom, že sa netreba príliš trápiť a len si tak životom plávať, čo sa dá možno niekde v prímorskom rezorte, ale nie v nasej bežnej slovenskej realite. A z textu následne vychádza aj produkcia, ktorá pieseň ladí do takého nášho poňatia letného reggae s elektronickými deephouse kudrlinkami,“ opísal vznik novinky Dudák. "Každý z nás sa za niečím ženie, kladie si viac alebo menej reálne ciele. Máme stres a strach z budúcnosti, peňazí, lásky, šťastia. Pesnička sa snaží v refréne odľahčiť tému komplikovanosti života budhistickým pohľadom na svet. Treba žiť v prítomnom okamihu, "tu a teraz" a ten si aj náležite užívať," dodal Žúži."Dlhšiu dobu sme rozmýšľali, kto by mohol byť hosťujúcim spevákom v strednej časti, rozmýšľali sme o mladej generácii spevákov, o slovenských rapperoch. Napokon nám napadol Robo Grigorov, ktorého považujeme za otca reggae na Slovensku. Robo sa toho zhostil absolútne fantasticky a dodal skladbe ďalší rozmer," vyjadril sa basgitarista Tomáš "Yxo" Dohňanský. Grigorov sa okrem spevu na skladbe podieľal aj autorsky. Pasáž, ktorú naspieval, si sám aj napísal.Ľahký song je prvou ukážkou z pripravovaného štúdiového albumu kapely. Formácia ho nahráva v českom štúdiu Sono v Nouzove, kde spolupracujú so zvukárom Milanom Cimfem. "Piesní na albume bude desať až jedenásť, to sa upresní pri finalizácii. Všetko budú absolútne novinky, žiadnu sme doteraz nehrali ani inak neprezentovali," uviedol bubeník Tibor "Tybyke" Szabados. Hex, ktorý sa slovenským priaznivcom najbližšie predstaví 7. mája na Bratislavskom majálese, plánuje nahrávku uviesť na trh na prelome septembra a októbra.je na scéne od roku 1989. Na konte má štúdiové albumy Ježiš Kristus nosí krátke nohavice (1992), Abrakadabra (1993), Hex (1994), Ultrapop (1997), Supermarket (1999), Víkend (2002), Nikdy nebolo lepšie (2006), Ty a ja (2010), ale tiež DVD Cesta z mesta (2007) či výberovku Všetko najlepšie 2013 - 1992 (2013). Kapela odohrala už vyše tisíc koncertov prevažne na Slovensku, ale aj v Českej republike, Maďarsku či Spojených štátoch amerických. Predvlani uviedli na trh nahrávku Live in Stará tržnica.Informácie pochádzajú od Nory Krchňákovej z agentúry Propaganda House a z archívu agentúry SITA.