Kapela Maroon 5 vydá album Red Pill Blues, bude obsahovať desať skladieb

BRATISLAVA 6. októbra (WebNoviny.sk) - Americká pop-rocková kapela Maroon 5 vydá album Red Pill Blues. Novinka bude obsahovať desať skladieb. Medzi nimi je aj aktuálny singel formácie What Lovers Do (feat. SZA). Na nahrávke budú hosťovať aj speváčka Julia Michaels, rapper a spevák LunchMoney Lewis a rapper ASAP Rocky.Maroon 5 vznikli v roku 1994, pričom pôvodne sa volali Kara's Flowers. Pod týmto názvom vydali v roku 1997 album The Fourth World. Ako Maroon 5 debutovali štúdiovkou Songs About Jane (2002). Po nej nasledovali počiny It Won't Be Soon Before Long (2007), Hands All Over (2010), Overexposed (2012) a V (2014), pričom všetkých päť sa dostalo do prvej desiatky britského i amerického albumového rebríčka. Skupina získala okrem iného tri ceny Grammy.Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.