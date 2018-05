Kapela Pearl Jam sa dostala do múzea v Seattli, otvoria o nej výstavu so stovkami artefaktov

BRATISLAVA 10. mája - V Museum of Pop Culture v americkom meste Seattle otvoria výstavu venovanú domovskej kapele Pearl Jam.

Cesta hudobnej skupiny až po súčasnosť

Organizátori na projekte spolupracovali so samotnou skupinou a jej fanklubom Ten Club. Kurátor Jacob McMurray prezradil, že Pearl Jam: Home & Away ponúkne detailný pohľad na cestu formácie od jej vzniku v roku 1990 až po súčasnosť.Výstava bude obsahovať viac ako 200 položiek od samotných členov formácie. Múzeum má k dispozícii hudobné nástroje a ďalšie vybavenie, pódiové rekvizity, originálne texty a poznámky, plagáty, setlisty či fotografie. Brány pre verejnosť otvoria 11. augusta a výstava sa skončí začiatkom roka 2019.

Kapela Pearl Jam

Pearl Jam pôsobia na hudobnej scéne od roku 1990. Komerčne najúspešnejší je ich debut Ten (1991) so skladbami Alive, Jeremy, Porch, Even Flow či Oceans. Na konte majú aj štúdiovky Vs. (1993), Vitalogy (1994), No Code (1996), Yield (1998), Binaural (2000), Riot Act (2002), Pearl Jam (2006), Backspacer (2009) a Lightning Bolt (2013).Medzi ich hity patria aj skladby Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town, Yellow Ledbetter, Better Man, Daughter, Last Kiss, I Am Mine, World Wide Suicide alebo The Fixer. Skupina vznikla počas rozmachu grungeu, no v súčasnosti ju charakterizujú ako osobitú rockovú či alternatívno-rockovú kapelu.Ich pôsobenie na scéne zrekapituloval režisér Cameron Crowe v dokumente Pearl Jam Twenty (2011). Informácie pochádzajú z webstránky loudwire.com a archívu agentúry SITA.