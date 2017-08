Kapitán Mexika Marquez údajne pomáhal prať peniaze drogovým kartelom

Rafael Marquez v drese FC Barcelona. Foto: TASR Foto: TASR

Guadalajara 11. augusta (TASR) - Kapitána mexickej futbalovej reprezentácie Rafaela Marqueza obvinila americká justícia zo spolupráce s mexickým drogovým kartelom, dôsledkom čoho mu zmrazili všetok majetok na území USA. Informovali o tom viaceré zahraničné médiá.Tridsaťosemročný Marquez bol jeden z 22 ľudí, ktorým udelili sankcie na základe vzťahu ku skupine obchodníkov s drogami z Guadalajary. Tú ovládal podnikateľ Raul Flores Hernandez. Podľa vyšetrovateľov mal Marquez pomáhať Hernandezovi prať špinavé peniaze. Futbalistovi zmrazili bankové účty a majetok, osoba so sankciami nesmie žiadnym spôsobom obchodovať na území Spojených štátov.uviedol Marquez, ktorý sa po uvalení sankcií sám prihlásil mexickým úradom.Marquez je v súčasnosti hráč Atlasu Guadalajara, kde v roku 1996 odštartoval kariéru. Predtým pôsobil v tímoch AS Monako, New York Red Bulls, León, či Hellas Verona. Najznámejšie je však jeho pôsobenie v FC Barcelona, s ktorou získal štyri tituly v La Lige a v rokoch 2006 a 2009 s ňou vyhral Ligu majstrov. S reprezentáciou Mexika si zahral na štyroch svetových šampionátoch a v súčasnosti ju vedie ako kapitán.