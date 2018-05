Kapitán Sakai zostáva v Hamburgu aj po zostupe

Na archívnej snímke v súboji o loptu hráč Gotoku Sakai (vpravo) a Alexandru Chipciu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 30. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub SV Hamburg podpísal nový dvojročný kontrakt so svojím kapitánom Gotokuom Sakaiom.Japonský krajný obranca tak zostal verný mužstvu aj po tom, čo v uplynulej sezóne vypadlo do 2. Bundesligy. Rovnako sa zachoval aj stredopoliar Lewis Holtby a predĺžiť zmluvu by mal aj Aaron Hunt.agentúra dpa citovala šéfa skautingu Johannesa Sporsa.Naopak, po zostupe opustili klub krídelník Andre Hahn, ktorý odišiel do Augsburgu, brankár Christian Mathenia zamieril do postupujúceho Norimbergu a útočník Luca Waldschmidt sa upísal Freiburgu.