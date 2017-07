Kapitán talianskeho SSC Neapol Marek Hamšík oslavuje 30 rokov

Na snímke futbalista Marek Hamšík Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kapitán SSC Neapol Slovák Marek Hamšík (druhý sprava) sa teší po tom, čo jeho spoluhráč Dries Mertens (druhý vľavo) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kapitán Neapolu Slovák Marek Hamšík (vľavo) a hráč Besiktasu Andreas Beck Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica/Bratislava 27. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík bude mať vo štvrtok 27. júla 30 rokov.Ofenzívny stredopoliar slovenskej reprezentácie a talianskeho klubu SSC Neapol púta pozornosť nielen futbalovým umením, ale aj tetovaniami a extravagantným účesom. Šesťnásobný (2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016) víťaz ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a denníka Pravda o najlepšieho futbalistu Slovenskej republiky (SR) sa svojimi výkonmi zaradil medzi najlepších a najpopulárnejších futbalistov nielen na Slovensku, ale aj na svete.Marek Hamšík sa narodil 27. júla 1987 v Banskej Bystrici. Ešte pred narodením budúceho futbalového "špílmachra" mu starý otec pripravil ako prvý darček futbalové kopačky. K futbalu ho priviedol otec Richard Hamšík, bývalý aktívny futbalista. Ako štvorročného ho zapísal do súkromnej futbalovej školy JUPIE v Podlaviciach, ktorá sa v roku 1997 spojila s klubom FK Podlavice a tak vznikol futbalový klub FK JUPIE Banská Bystrica-Podlavice. Od 22. júna 2014 je oficiálnym názvom klubu JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka.V mládežníckom podlavickom klube pôsobil do roku 2002, keď podpísal zmluvu so Slovanom Bratislava. Ako mladší a starší dorastenec získal s bratislavským klubom slovenský majstrovský titul. V A-tíme Slovana Bratislava debutoval začiatkom novej sezóny roku 2004. V belasom drese prvého tímu odohral šesť zápasov a strelil jeden gól.Ešte v tom istom roku sa pre mladučkého Hamšíka otvorili dvere do sveta veľkého futbalu. Prestúpil do talianskeho klubu Brescia Calcio. Mal 17 rokov, keď debutoval v drese Brescie v najvyššej talianskej súťaži Serii A. Sezóna pre lombardský klub neskončila najlepšie, lebo tím zostúpil do druhej najvyššej talianskej súťaže Serii B. Zostup do nižšej súťaže však Hamšíkovi pomohol stať sa stabilnou súčasťou mužstva aj napriek nízkemu veku. Nemal ani dvadsať rokov a už bol ústrednou postavou Brescie. Jeho výkony gradovali a bolo len otázkou času, kedy prestúpi do silnejšie klubu.Záujem o jeho osobu bol značný. Za 5,5 miliónov eur ho napokon získal v roku 2007 SSC Neapol. V azúrovom drese debutoval v Talianskom pohári proti Cesene. Neapol zápas vyhral 4:0 a Hamšík prihral na prvý gól a druhý gól zápasu sám strelil. V septembri 2007 strelil v zápase proti Sampdorii svoj prvý gól v Serii A. Najlepším strelcom Neapola sa stal už v prvej sezóne 2007/2008. V roku 2010 sa vo veku 22 rokov stal najmladším kapitánom v histórii SSC Neapol. Doteraz za Neapol odohral 452 zápasov a strelil 113 gólov.Hamšík patrí medzi ikony neapolského klubu. Svojou hrou, oddanosťou klubu a skromným vystupovaním si získal srdcia vášnivých neapolských fanúšikov. Svoju vernosť Neapolu Hamšík v otvorenom liste mestu, klubu a fanúšikom vyjadril aj týmito slovami:Banskobystrický rodák je neodmysliteľnou súčasťou slovenskej reprezentácie, za ktorú doposiaľ odohral 97 zápasov a strelil 21 gólov. S kapitánskou páskou na rukáve priviedol v roku 2010 reprezentačný tím do osemfinále majstrovstiev sveta (MS) v Juhoafrickej republike (JAR). K lídrom reprezentačného výberu patril aj na francúzskych majstrovstvách Európy (ME) v roku 2016, na ktorých sa Slovensko prebojovalo tiež do osemfinále.Fanúšik hip-hopu, filmových komédií či milovník bryndzových halušiek, vo futbalovom svete prezývaný Marechiaro má s manželkou Martinou dvoch synov Christiana a Lucasa a dcéru Melissu.