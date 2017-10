Kapitán Watfordu zaboril súperovi do tváre palec, vynechá tri zápasy

Troy Deeney, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 31. októbra (TASR) - Vedenie anglickej futbalovej súťaže Premier League potrestalo kapitána Watfordu Troya Deeneyho trojzápasovým dištancom za nešportové správanie vo víkendovom stretnutí so Stoke City (0:1).Deeney sa dostal do sporu s Joeom Allenom, pretože Stoke nevrátili domácim loptu z vhadzovania po tom, ako ju mimo hry odkopli úmyselne pre zranenie hráča Watfordu. Počas výmeny názorov zaboril Deeney súperovi do tváre palec a potom ešte sotil na zem Ryana Shawcrossa. V zápase dostal útočník Watfordu len žltú kartu, trest mu udelili dodatočne po vzhliadnutí videa.Deeney vynechá zápasy proti Evertonu, West Hamu a Newcastlu.