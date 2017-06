Kapsch ponúkol českému ministerstvu odkúpenie prevádzkovania mýta

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 21. júna (TASR) - Spoločnosť Kapsch, ktorá v Česku prevádzkuje mýto, prvýkrát potvrdila, že ponúkla predaj časti svojich aktivít štátu. Ponuka podľa vedenia firmy stále platí, české ministerstvo dopravy ju však zatiaľ odmieta.Hovorca Kapsch David Šimoník potvrdil, že firma vlani na jeseň predložila ministerstvu dopravy ponuku na odkúpenie časti spoločnosti Kapsch Telematic Services. Ponuka však zatiaľ nie je konkrétna, neobsahuje napríklad cenu ani zoznam toho, čo všetko by Kapsch štátu vlastne predal.povedal Karel Feix, generálny riaditeľ Kapsch v Českej republike.České ministerstvo dopravy tvrdí, že oficiálne ponuku, ktorá by obsahovala cenovú kalkuláciu a presné vymedzenie toho, čo by vlastne mohol štát kúpiť, nedostalopovedal minister dopravy Dan Ťok."Nechápeme, prečo sa odborníci Kapschu teraz nesústredia skôr na naštudovanie súťažných podkladov a podľa všetkého vymýšľajú iné varianty, než je férová súťaž, ktorá nepreferuje žiadnu technológiu," dodal.Podľa ministra postup pri riešení mýtneho stanovila vo svojich uzneseniach vláda.povedal Ťok.Ľudia pohybujúci sa okolo mýtnej problematiky považujú ponuku Kapsch za taktiku, aby mala firma istý aspoň čiastočný vplyv na mýtny biznis v najbližších rokoch.Podľa Feixa by sa tak štát zbavil kritizovanej závislosti na jednom externom partnerovi. "Z nám neznámeho dôvodu ministerstvo na našu ponuku nijako nereagovalo, len odkázalo až na prípadné rozhodnutie novej vlády," spresnil Feix.uviedol minister dopravy.