Kapské Mesto zasiahla mohutná zimná búrka, zahynulo osem ľudí

Automobil zasiahla obrovská vlna, ktorá udrela 7. júna 2017 do promenády v Kapskom meste (JAR) počas silnej búrky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kapské Mesto 7. júna (TASR) - Najmenej osem osôb zahynulo a tisícky ľudí museli utiecť zo svojich domov po tom, ako turisticky vyhľadávané Kapské Mesto v Juhoafrickej republike a jeho priľahlé oblasti zasiahla najhoršia zimná búrka za 30 rokov. S odvolaním sa na Juhoafrický meteorologický úrad to uviedla agentúra Reuters.Medzi obeťami sú aj štyria ľudia, ktorí zomreli pri požiari spôsobenom bleskom.Meteorológovia predpovedajú, že na niektorých miestach by malo napršať vyše 50 mm zrážok. Víchrica tiež rozbúri more, pričom vlny by mali siahať až do výšky 12 metrov, uvádza sa vo výstrahách Juhoafrického meteorologického úradu.Povodne a prudké lejaky najviac postihli milióny ľudí žijúcich v slumových štvrtiach Kapského Mesta, ktoré iba nedávno sužovalo dlhodobé extrémne sucho.povedal hovorca vlády provincie Západné Kapsko James-Brent Styan.Armáda, polícia a záchranárske služby sú v pohotovosti, aby pomohli pri evakuácii osôb v núdzi a poskytli im prístrešie a stravu.