Kapskému Mestu hrozí totálny nedostatok vody

Kapské Mesto 29. januára (TASR) - Kapské Mesto v Juhoafrickej republike (JAR) sa v pondelok začalo pripravovať na 12. apríl, keď by sa mali tejto turistickej metropole podľa odhadov vyčerpať zásoby vody. Informovala o tom agentúra DPA.Vo vyprahnutom meste začalo v pondelok fungovať operačné stredisko na riešenie katastrof.bude v tomto úrade v kompetencii 86-tich pracovníkov, povedala pre DPA hovorkyňa Kapského Mesta.Úrady určia 200 distribučných miest, kde budú môcť občania získať prídel 25 litrov vody na osobu a deň. Dodávky sa budú prerozdeľovať pod policajným a vojenským dohľadom.S cieľom predísť hroziacej katastrofe obmedzia sa od 1. februára dodávky vody na 50 litrov na osobu a deň. V súčasnosti je to 87 litrov.V meste sa aktuálne minie 600 miliónov litrov vody denne. Aby sa predišlo úplnému vyčerpaniu zásob vody v meste, musí byť celková denná spotreba vody do 450 miliónov litrov.Okrem znižovania bežnej spotreby vody v domácnostiach pripravuje mesto aj plány na odsoľovanie či efektívnejšie využívanie spodných vodných zdrojov či recykláciu vody.Kapské Mesto ležiace na južnej pologuli, je v súčasnosti uprostred leta, pričom obdobie dažďov by malo nastať v máji alebo v júni.