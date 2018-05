Karatistka D. Balciarová zabojuje na majstrovstvách Európy o bronz

Slávnostné vyhlásenie úspešných športovcov Národného športového centra za rok 2013 v Športovej hale Mladosť na Trnavskej ulici v Bratislave v pondelok 13. januára 2014. Na snímke ocenená karatistka Dorota Balciarová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Novi Sad 10. mája (TASR) - Na majstrovstvách Európy v srbskom Novom Sade bude bojovať v sobotu slovenská karatistka Dorota Balciarová o bronz. V súbornom cvičení kata prehrala len raz, v ďalších troch zápasoch vyhrala a v sobotu sa stretne v boji o medailu s Češkou Veronikou Miškovou.V 1. kole si Balciarová poradila so Sprengerovou z Lichtenštajnska 5:0, v druhom rovnakým pomerom zdolala Tahirovičovú z Bosny a Hercegoviny. V 3. kole na ňu nestačila po víťazstve 4:1 Jovanosková z Macedónska. Prehrala až v boji o postup do finále 0:5 s trojnásobnou majsterkou Európy Španielkou Sanchezovou.Dorota Balciarová naznačila aj svoje šance v súboji o bronz.Ďalší Slováci, ktorí vo štvrtok nastúpili v elimináciách, taktiež viackrát zvíťazili. Peter Fabian prehral v súbornom cvičení kata až vo 4. kole s Talianom Busatom, v kumite sa nedarilo v -84 Pavlovi Bittovi s prehrou s Ukrajincom Chobotarom 0:5 už v úvodnom zápase, v +68 Dominika Tatárová tesne 0:1 prehrala vo 4. kole so Španielkou Palacio Gonzalezovou, v -68 Miroslava Kopúňová taktiež vo 4. kole nestačila pri vyrovnanom skóre 0:0 a po zástavkách na Zareckú z Azerbajdžanu.