Karavanový kemping na nábreží sa petržalskej samospráve nepozdáva

Vladimír Bajan Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. augusta (TASR) – Vedeniu bratislavskej Petržalky sa nepozdáva neoficiálny karavanový kemp na Tyršovom nábreží, na mieste, kde stával voľakedy lunapark a dlhodobo ho vodiči využívajú na parkovanie. Kemping si tu prednedávnom bezplatne na mestských pozemkoch zriadili zväčša zahraniční turisti.uvádza sa v stanovisku starostu Vladimíra Bajana. Podľa neho ide o najlukratívnejšie pozemky v centre mesta, v tesnej blízkosti chráneného a najstaršieho parku v strednej Európe a pred bránou divadla.dodal Bajan.Bratislavský magistrát to však tak tragicky nevidí a parkovanie karavanov alebo áut na Tyršovom nábreží nie je zakázané. Podľa Ivety Kešeľákovej z tlačového oddelenia magistrátu mesto takýmto spôsobom umožňuje využívať dočasne priestor, ktorý je v jeho správe.uviedla pre TASR Kešeľáková. Mesto ale zároveň pripúšťa, že do budúcna vyvstáva otázka premyslenia na využitie daného priestoru.Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave si legálne prevádzkovaný kemping vyžaduje rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva k začatiu prevádzky podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Jeho prevádzkovateľ následne zodpovedá za jeho hygienickú úroveň. Z hľadiska ochrany verejného zdravia musí byť pritom kemping vybavený zariadeniami pre osobnú hygienu, teda toaletami a sprchami s napojením na zdroj pitnej vody a vyriešeným odkanalizovaním. Okrem toho musí mať zabezpečené zhromažďovanie a zneškodňovanie tuhého odpadu a čistenie zariadení pre osobnú hygienu i všetkých plôch.skonštatovala hovorkyňa úradu Katarína Nosálová na margo súčasného kempingu na petržalskom nábreží Dunaja s tým, že z hľadiska ochrany verejného zdravia ide o využívanie na vlastné riziko.povedala pre TASR Nosálová. O kempoch pritom pojednáva aj vyhláška ministerstva hospodárstva, podľa ktorej kemping poskytuje hosťom okrem základnej hygienickej vybavenosti aj možnosť stravovania. Turisti sa však v tomto prípade podľa polície nedopúšťajú žiadneho priestupku, keďže im to nijako nezakázalo.