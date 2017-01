Kardinálovi Vlkovi diagnostikovali rakovinou pľúc

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. januára (TASR) - Český kardinál Miloslav Vlk trpí rakovinou pľúc s metastázami do kostí a čaká ho chemoterapia. Informovala o tom dnes Česká televízia s odvolaním sa na Vlkov web kardinal.cz.Kardinál Vlk začal mať zdravotné problémy vlani na jar a na Vianoce sa zhoršili do takej miery, že musel byť hospitalizovaný. Momentálne je v domácej liečbe, zdržiava sa na fare v pražskom Karlíne.Vlani na jeseň kardinál absolvoval kúpeľnú liečbu kvôli bolestiam kĺbov. Jeho stav sa však po liečebnom pobyte zhoršil, začal mať silné bolesti a opuchy ľavého ramena. Trpel aj závratmi. Na Štedrý deň musel byť hospitalizovaný kvôli poruche srdcového rytmu. Po štyroch dňoch ho z nemocnice prepustili.Vzhľadom na pretrvávajúcu bolesť ramena podstúpil po Novom roku celotelové CT vyšetrenie a bronchoskopiu, ktorá potvrdila tumor pľúc s metastázami do kostí. Do domáceho ošetrenia ho prepustili v piatok. Po stanovení ďalšej liečby na onkologickej klinike podstúpi 84-ročný kardinál chemoterapiu.Vlk bol za kňaza vysvätený v roku 1968. Po desiatich rokoch mu však komunistické úrady odobrali štátny súhlas na výkon kňazského povolania. Omše potom slúžil tajne, v malých skupinách veriacich. Napriek tomu, že je vzdelaním historik, archivár a teológ, z politických dôvodov bol nútený pracovať ako umývač okien.Začiatkom 90. rokov bol vymenovaný za biskupa v Českých Budějoviciach. Na jar 1991 sa po rezignácii Františka Tomáška stal hlavou českých katolíkov. Od októbra 1994 je kardinálom. Úradu pražského arcibiskupa sa ujal 1. júna 1991; jeho rezignáciu prijal pápež Benedikt XVI. vo februári 2010. V poradí 36. pražským arcibiskupom sa potom stal Dominik Duka.Lekári v Česku ročne zistia rakovinu pľúc približne 6500 ľuďom, pričom v 90 percentách prípadov ide o pokročilé štádium. Prvé štádium tejto choroby sa totiž neprejavuje žiadnymi príznakmi. Chorobu zisteniu v prvom a druhom štádiu prekoná 58 percent pacientov. Vo štvrtom štádiu prežije len 7,5 percenta chorých. Doteraz používaná liečba dáva chorým nádej na rok až pol druha roka života.Karcinóm pľúc lekári v minulosti diagnostikovali napríklad prezidentovi ČR Václavovi Havlovi i prezidentovi karlovarského filmového festivalu Jiřímu Bartoškovi.