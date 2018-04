Karel Gott 1. mája v košickej Steel Aréne nevystúpi, má virózu

Karel Gott, archívna snímka. Foto: Pavol Karell Foto: Pavol Karell

Bratislava/Praha 25. apríla (TASR) - Českého speváka Karla Gotta (78), ktorý má množstvo fanúšikov aj na Slovensku, opäť sužujú zdravotné problémy. Umelec, ktorý leží s virózou, musel odrieknuť aj účasť na avizovanom koncerte s názvom Česko-slovenský večer, ktorý je pri príležitosti 100. výročia vzniku niekdajšieho Československa naplánovaný na 1. mája do košickej Steel Arény.Na podujatí by mali okrem mnohonásobného československého a českého Zlatého slávika zaspievať a zahrať publiku aj Marika Gombitová a Ondrej Kandráč so skupinou Kandráčovci.TASR sa zatiaľ ani z prostredia blízkeho organizátorom koncertu nepodarilo zistiť, kto legendu československej populárnej hudby nahradí."Božský Kája", ako o tom informovalo v stredu internetové vydanie denníka Blesk s odvolaním sa na spevákovu hovorkyňu Anetu Stolzovú, zostáva v domácom liečení. Pre virózu však musel zrušiť kompletný pracovný program pre nadchádzajúce dni.Gotta sužovala viróza naposledy vo februári, keď si jeho zdravotný stav vyžiadal dočasnú hospitalizáciu.