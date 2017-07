Karel Gott a No Name majú prvý spoločný duet Kto dokáže

Český Zlatý slávik český spevák Karel Gott. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 4. júla (TASR) - Česká spevácka hviezda Karel Gott a slovenská kapela No Name majú prvý spoločný duet. Autorom skladby Kto dokáže, ktorá je poctou človeku ako tvorivej bytosti, je Igor Timko. Skladba vychádza 14. júla a bude ju sprevádzať aj videoklip.Pieseň Kto dokáže pôvodne vznikla pri príležitosti 90. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku. No Name a Karel Gott si už pred rokmi sľúbili, že naspievajú spoločný duet. No zároveň sa zhodli, že k spolupráci dôjde, len ak vznikne pieseň hodná tohto spojenia. Gottovi sa pieseň zapáčila na prvé počutie.uviedol líder skupiny No Name Igor Timko.doplnil Karel Gott.Duet je zaujímavý aj tým, že vznikal na viacerých miestach bývalého Československa - hudobnú zložku nahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v Bratislave, umelci ho naspievali v Prahe a výsledný mix vznikol v Košiciach.uzavrel Igor Timko.Singel vychádza 14. júla v spoločnosti NN Music a sprevádzať ho bude aj videoklip. Viac informácií nájdu fanúšikovia na www.no-name.sk a na www.karelgott.com.TASR informovala Nora Krchňáková, PR manažérka agentúry Propaganda House.