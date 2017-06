Karel Gott musel pre zdravotné problémy zrušiť vystúpenie na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

PRAHA 2. júna (WebNoviny.sk) - Populárny český spevák Karel Gott podľa večernej informácie internetového vydania denníka Blesk strávil niekoľko hodín vo Všeobecnej fakultnej nemocnici na Karlovom námestí v Prahe. Podrobil sa tam komplexnému vyšetreniu v súvislosti so zhoršujúcim sa zápalom dýchacích ciest.Mnohonásobný československý a český Zlatý slávik v súvislosti s ochorením zrušil plánované vystúpenie na benefičnom koncerte, ktorý v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov pripravili na sobotu 3. júna Nadácia AGAPA z neďalekého mesta Ladce v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s. Ladce, farnosťou Ladce, obcou Ladce, farnosťou Beluša a obcou Beluša.Speváka, ktorého opäť sužujú zdravotné problémy, by mala nahradiť na koncerte Helena Vondráčková.Hovorkyňa Karla Gotta však dementovala informáciu, ktorá sa predtým objavila na internete a v zmysle ktorej by príčinou odrieknutia spevákovho vystúpenia mala byť jeho hospitalizácia. "Pán Gott nie je hospitalizovaný," zdôraznila Aneta Stolzová, ktorá označila za príčinu zrušenia Gottovho sobotňajšieho vystúpenia na Slovensku zápal dutín a horných dýchacích ciest.