Karel Gott prvý raz žaluje novinára, kniha Na cestách so slávikom vyšla bez jeho autorizácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

PRAHA 12. júna (WebNoviny.sk) - Pražský súd rieši žalobu Karla Gotta na novinára a fotografa Jiřího Krušinu. Spevákov niekdajší spolupracovník vydal predvlani knihu spomienok Na cestách so slávikom. Gott však tvrdí, že vyšla bez jeho autorizácie, a niektoré fotky či historky ho nahnevali. Od novinára aj nakladateľstva chce ospravedlnenie a stiahnutie knihy z predaja.Podľa dostupných informácií ide o prvú žalobu na ochranu osobnosti, ktorú spevák za desiatky rokov v šoubiznise podal na niektorého z novinárov. Pred súd Karel Gott osobne neprišiel, ani sa na to nechystá. V pojednávacej sieni ho zastupuje Petr Ostrouchov - pražský advokát, ktorý v podobných osobnostných sporoch obhajoval práva napríklad bývalej prvej dámy Dagmar Havlovej alebo herečky Anny Geislerovej.Gottovi prekážajú v knihe niektoré publikované historky a viac ako desať fotiek, na ktorých je zachytený napríklad po vystúpení v šatni, v limuzíne alebo v požičanom domácom odeve."Viacero fotografií odfotil a následne použil bez jeho vedomia. V knihe sú historky, ktoré patria do okruhu jeho súkromia alebo okruhu jeho najbližších priateľov či spolupracovníkov, a pán Gott nemá záujem ich publikovať. Požadujeme, aby tá kniha nebola predávaná a pán Gott dostal ospravedlnenie," povedal pre český portál iDnes.cz jeho advokát Peter Ostrouchov.