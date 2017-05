Karhan kritizoval pomery v Trnave, okrem neho odídu Schranz i Sloboda

Na snímke Miroslav Karhan. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 28. mája (TASR) - Zo slovenského futbalového klubu Spartak Trnava po sezóne odchádzajú okrem trénera Miroslava Karhana aj Ivan Schranz a Anton Sloboda. Trnava ukončila v sobotu ročník Fortuna ligy 2016/17 domácou výhrou 3:1 nad Zlatými Moravcami, po ktorej kouč Karhan na tlačovej konferencii kritizoval klubové pomery.Schranzovým novým pôsobiskom sa stane Dukla Praha, účastník českej najvyššej súťaže. Sloboda by mal ísť do Poľska. Karhana na poste od novej sezóny vymení Nestor El Maestro, 34-ročný belehradský rodák s britským občianstvom.Spartak obsadil v tabuľke konečné šieste miesto a unikol mu postup do pohárovej Európy. Karhan síce najprv po súboji nemal chuť veľa hovoriť o jeho situácii v klube, ale napokon sa rozhovoril.citoval ho portál nasatrnava.sme.sk.V Trnave boli podľa Karhana aj finančné problémy: