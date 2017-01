Karlova Ves bude poskytovať dotácie podľa nových pravidiel

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. januára (TASR) - Firmy, združenia, spolky, organizácie a rovnako tak podnikatelia so sídlom alebo sférou činnosti na území bratislavskej Karlovej Vsi budú môcť i v tomto roku požiadať mestskú časť o dotáciu, určenú pre verejnoprospešné služby a účely, podporu podnikania a zamestnanosti. Poskytovanie dotácií sa bude riadiť novými pravidlami.Poslanci mestskej časti ich schválili zmenou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) v závere roka 2016.vysvetlil hovorca mestskej časti Branislav Heldes. Ako dodal, novým záväzným nariadením mestská časť spresnila možnosti účelového použitia dotácie, sprísnila i pravidlá jej čerpania.Pre účely dotácií vyčlenila mestská časť vo svojom tohtoročnom rozpočte sumu 30.000 eur. Konkrétne výzvy pre podávanie žiadostí určia poslanci na februárovom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Žiadosti bude možno predkladať do 15. marca. Dotácie je potrebné použiť do konca roka 2017.