Karlova Ves ponúka 45 voľných miest v škôlkach pre deti z Petržalky

Bratislava 11. septembra (TASR) - Obyvatelia bratislavskej Petržalky, ktorí nedostali pre svoje dieťa miesto v materskej škole, majú teraz šancu umiestniť ho do škôlky v bratislavskej Karlovej Vsi. Táto mestská časť ponúkla pre petržalských škôlkarov 45 voľných miest."Dohodli sme so samosprávou Karlovej Vsi, že poskytnú z vlastných kapacít 45 voľných miest práve petržalským deťom," povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan.Pre deti vo veku tri až štyri roky je v Karlovej Vsi voľných 18 miest, pre deti od štyroch do piatich rokov 16 miest, pre päť- až šesťročné deti 11 miest. Väčšina voľných kapacít je v časti Dlhé diely."Záujemcovia o tieto miesta sa môžu do 14. septembra ozvať na mail - iliana.medvidova@karlovaves.sk," spresnila pre TASR petržalská samospráva.