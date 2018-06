Karlova Ves schválila rozdelenie prebytku i nezmenený počet poslancov

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) – Bratislavská Karlova Ves hospodárila v roku 2017 s prebytkom vo výške 89.100 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2017, ktorý na utorňajšom zasadnutí schválili poslanci Karlovej Vsi.informoval vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník. Do fondu zelene a ochrany prírody pôjde 3500 eur a zvyšok – 9000 eur zvýši rezervný fond.Poslanci Karlovej Vsi na júnovom rokovaní takisto schválili návrh, aby sa ani v ďalších štyroch rokoch nemenil počet poslancov a volebných obvodov. V Karlovej Vsi budú vo volebnom období 2018-2022 štyri volebné obvody a jej parlament bude tvoriť 25 poslancov. To je maximálny počet poslancov v rozpätí (15-25), ktoré zákon o hlavnom meste určuje v prípade poslancov mestskej časti s počtom obyvateľov medzi 30.001 a 10.000. Karlova Ves mala k 31.12.2017 podľa ohlasovne pobytu 36.972 obyvateľov.