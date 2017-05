Karlova Ves upozorňuje na dopravné obmedzenia pri obnove trate

Na snímke starosta bratislavskej mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 3. mája (TASR) – Pripravovaná rekonštrukcia Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály prinesie výrazné dopravné obmedzenia. Upozorňuje na to bratislavská mestská časť Karlova Ves. Podľa starostky mestskej časti Dany Čahojovej je preto potrebné, aby hlavné mesto pripravilo verejnú prezentáciu. "povedala.Na bratislavskom magistráte sa uskutočnilo rokovanie o zabezpečení dopravy počas rekonštrukcie električkovej radiály. Električková doprava bude v čase rekonštrukcie trate nahradená autobusovou. Modernizácia sa dotkne aj trolejbusovej dopravy na Dlhé diely, ktorá bude počas modernizácie križovatky Molecova a meniarne tiež obmedzená.priblížila Zuzana Čavajdová z komunikačného oddelenia karloveského miestneho úradu.Termín začiatku stavebných prác je podľa mestskej časti stále nejasný. Karlova Ves tvrdí, že z dôvodu čo najrýchlejšieho dokončenia stavebných prác ju hlavné mesto žiada o povolenie vykonávať práce nepretržite, čiže aj v dňoch pracovného pokoja a v nočných hodinách. "," podotkla starostka.Čahojová a mestský poslanec Branislav Kaliský minulý týždeň upozornili, že s rekonštrukciou električkovej radiály v Karlovej Vsi sa tento rok nezačne. Podľa starostky totiž nejde všetko podľa plánu. "priblížila. Čahojová podotkla, že ak nie je dokončený realizačný projekt a ani verejné obstarávanie, nie je reálne, aby sa v dohľadom čase rekonštrukcia začala.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal vníma informácie o termínoch začatia rekonštrukcie ako špekulácie. "povedal. Mesto podľa jeho slov už má potrebné povolenia a čaká na ich právoplatnosť, aby mohlo finálny projekt predložiť ministerstvu dopravy na schváleniepodotkol primátor s tým, že so starostami Karlovej Vsi, Dúbravky a Lamača sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri príprave celého procesu.Modernizácia radiály by mala po spustení prác trvať okolo 15 mesiacov a celkové náklady na rekonštrukciu môžu dosiahnuť sumu približne 67 miliónov eur. Rekonštruovať sa má úsek električkovej trate od tunela pod hradom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského a Hanulova v Dúbravke. Zrekonštruovať sa majú aj nástupištia. Mesto bude túto modernizáciu financovať pomocou eurofondov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát a 85 percent EÚ.