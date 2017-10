Karlova Ves zistila, koľko emisií skleníkových plynov vyprodukuje

Karlova ves Foto: TASR/Erik Máder Karlova ves Foto: TASR/Erik Máder

Bratislava 3. októbra (TASR) - Samospráva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vypustí svojimi aktivitami do ovzdušia ročne viac ako 2100 ton skleníkových plynov. Vyplýva to z merania v rámci iniciatívy "Sledujeme/Snižujeme CO2, ktoré si Karlova Ves nechala vyhodnotiť ako vôbec prvá slovenská samospráva.""Miestny úrad Karlova Ves vyprodukuje spomínaný počet emisií skleníkových plynov svojou činnosťou vo vonkajšom prostredí pri údržbe zelene a komunikácií a takisto v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje," informovala Zuzana Hudeková, projektová manažérka projektu PERFECT, ktorý sa venuje tvorbe a ochrane zelene a ktorého súčasťou je aj iniciatíva "Sledujeme/Snižujeme CO2."Hudeková pripomenula, že najviac skleníkových plynov sa vytvára pri spotrebe tepla a zemného plynu. Podľa meraní je to spolu takmer 88 percent z celkovej uhlíkovej stopy. „Za zmienku stojí, že na celkovej výške uhlíkovej stopy sa podieľa skoro jednou štvrtinou prevádzka ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 s uhlíkovou stopou 539,2 tony CO2," priblížila Hudeková.Ku zníženiu tvorby skleníkových plynov môže prispieť aj zníženie energetickej náročnosti v budovách mestskej časti. "Aj tento výpočet preto podnietil miestny úrad k príprave návrhu nového projektu zameraného na zníženie vysokých nákladov na prevádzku budov, ktoré má Karlova Ves v správe," informoval hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.