Karloveské leto prinesie folkové večery, kino i letné čítanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 27. júna (TASR) - Novinkou tohtoročného Kultúrneho a športového leta v bratislavskej Karlovej Vsi budú folkové večery, ktoré sa odohrajú v prírodnom prostredí karloveskej zátoky. Pre filmových fanúšikov je opäť pripravené letné kino v Líščom údolí, súčasťou programu budú i komorné koncerty v Botanickej záhrade UK.Novinkou v sérii prázdninových podujatí je letné čítanie v komunitnej záhrade pred miestnou knižnicou na Jurigovom námestí.informovala vedúca oddelenia kultúry karloveského miestneho úradu Adriána Majka.Prírodné kino prinesie letné komédie i filmy vybrané v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov na Slovensku.informovala Majka. Prvé premietanie sa uskutoční v piatok 7. júla, v letnom kine uvedú dokument Dana Přibána Trabantom do posledného dychu.V rámci série komorných koncertov v botanickej záhrade, ktoré mestská časť organizuje s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS), vystúpia okrem iných interpretov napríklad aj Spektrum Quartett, SwinGang či Andra Bučko s hosťami.dodala Majka.Nezabúda sa ani na tých, ktorí si chcú zacvičiť na čerstvom vzduchu. „Príležitosť na to majú vo Vodárenskej záhrade na Devínskej ceste, od pondelka do štvrtka vždy o 18.00 h.Vstupy na všetky podujatia sú bezplatné.