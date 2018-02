Karneval v Benátkach už 3. rok zápasí s nízkym stavom vody v kanáloch

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Benátky 4. februára (TASR) - Práve v čase legendárneho karnevalu talianske Benátky zápasia s nedostatkom vody v niektorých zo svojich povestných kanálov. Od 31. januára do 2. februára hladina vody v niektorých z nich v porovnaní s hladinou mora klesla až o 60 centimetrov. Mnohé z gondol uviazli na rozbahnenom dne, informoval v sobotu spravodajský portál Venezia Today.Túto situáciu spôsobil silný odliv spôsobený nedávnym supersplnom Mesiaca, ale aj studená zima, slabé zrážky v posledných týždňoch a silný odliv.Benátky takýto nízky stav vody v sieti vodných kanálov zažívajú tretí rok po sebe. Sprevádza ho aj nepríjemný zápach v meste, kde sa práve koná svetoznámy karneval.Z benátskej baziliky San Pietro di Castello sa v sobotu vydal kostýmový sprievod, ktorý na Námestie sv. Marka na nosidlách doniesol 12 najkrajších Benátčaniek. Tam sa krásky predstavili verejnosti, ktorá spomedzi nich vybrala "Máriu roka", ktorá sa takto o rok v prestrojení za anjela znesie zo Zvonice sv. Marka na námestie. Na minuloročnú Máriu roka to čaká v nedeľu na pravé poludnie.Slovo karneval pochádza z talianskeho "carne levare", čo znamená odoprieť si mäso. Benátsky karneval patrí medzi najstaršie na svete. Je obdobím zábavy pred nadchádzajúcim 40-dňovým pôstom a dôležitú úlohu počas neho zohrávali masky, ktoré boli zárukou anonymity.Tradícia tejto okázalej, bohatej a bezstarostnej slávnosti siaha do roku 1162. Každý rok táto udalosť do Benátok priláka viac ako tri milióny návštevníkov.