Karolínu Plíškovú povedie do konca sezóny Stubbsová

Praha 3. októbra (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková sa dohodla na spolupráci s austrálskou trénerkou Rennae Stubbsovou. Bývalá svetová jednotka vo štvorhre povedie Češku v posledných dvoch týždňoch sezóny a tiež na MS WTA Tour v Singapure. Informoval o tom server idnes.cz.Štyridsaťšesťročná Stubbsová má vo svojej zbierke štyri grandslamové deblové tituly - dvakrát vyhrala Wimbledon, raz Australian Open a US Open. Plíškovú naposledy viedol David Kotyza. Ich spolupráca sa skončila po tohtoročnom US Open, kde svetová štvorka neobhájila vlaňajšie finále. Novú trénerku predstavila Plíšková po postupe do osemfinále turnaja v Pekingu.