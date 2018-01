Karpatské bukové pralesy môžu prísť o značku UNESCO, upozornil Sólymos

Na snímke minister životného prostredia SR László Sólymos. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 4. januára (TASR) - Ak Slovensko nechce, aby tzv. Karpatské bukové pralesy prišli o značku UNESCO, treba splniť podmienky vyplývajúce z nominačného projektu. V rozhovore pre TASR na to upozornil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Lokalita na východe Slovenska je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO.Jednou z podmienok je aj zabezpečenie adekvátnej ochrany prírody na území o rozlohe 5700 hektárovskonštatoval Sólymos. Pripomína, že ide o medzirezortnú problematiku.povedal. Robí sa preto podľa jeho slov všetko pre to, aby Slovensko podmienky splnilo.Výbor svetového dedičstva na svojom zasadnutí v júli 2017 v Krakove opätovne upozornil Slovensko na viaceré pretrvávajúce problémy. Uložil mu do 1. februára 2018 vykonať potrebné opatrenia, rovnako predložiť návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality a ich nárazníkových zón. Sólymos pripomína, že prípadný návrh menšej rozlohy ako spomínaných 5700 hektárov by mohol viesť k strate značky UNESCO.zhrnul.Sólymos považuje za viac ako dôležité zachovanie lokality v maximálnej možnej miere a v maximálnom možnom rozsahu. Podľa jeho slov ideálnym riešením je vyhlásenie bezzásahových zón v najcennejších územiach na rozlohe minimálne 5700 hektárov. Rovnakú požiadavku majú aj lesoochranári. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) však v novembri hovorila o ochrane 3600 hektárov.Tzv. Karpatské bukové pralesy na Slovensku a Ukrajine pribudli do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v roku 2007. Do zoznamu UNESCO sa zapísalo desať pralesových lokalít. Z nich štyri sú na území Slovenska - lokality Stužica, Havešová, Rožok a Vihorlat. Pralesy sú reťaz ostrovov pôvodného lesa, ktorý rástol tisícky rokov. Celá lokalita pozostáva zo 78 komponentov vrátane slovenských, ktoré sa nachádzajú na území 12 európskych štátov.