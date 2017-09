Karpaty možno na slovenskej a poľskej strane spoznávať zo sedla koňa

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Čertižné 8. septembra (TASR) – Konsko-vozová jazda, tzv. rajd na trase Rudawka Rymanowska (PL) – Čertižné (SK), ktorý sa uskutoční od pondelka do stredy (11. až 13.9.) najmä v Poľsku, má za cieľ spoznať konskú turistiku a vedieť ju v budúcnosti širšie implementovať aj na slovenskej strane Karpát. Účastníci sa tak budú mať možnosť zoznámiť s týmto regiónom zo sedla koňa, resp. z konského povozu. Táto aktivita je súčasťou slovensko-poľského projektu Spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo v povodiach Wisloku a Ondavy.Medzi zastávkami na poľskej strane hranice, ktoré počas troch dní na 43 kilometrov dlhej trase účastníci navštívia, budú Rudawka Rymanowska, Polany Surowiczne, Lipowiec či Czeremcha.uviedol pre TASR koordinátor projektu Pavol Kaňuch. Aktivitami chcú preto poukázať aj na už existujúce konské trasy na Slovensku, ktoré sa dajú využívať na spoznávanie krajiny. Na oboch stranách hranice sa na akcii zúčastní po desať ľudí, medzi nimi zástupcovia súkromného sektora a samospráv, ktoré sú zapojené do realizácie projektu.Ten však nie je len o koňoch.spomenul Kaňuch. Zámerom projektu je totiž nadviazanie spolupráce s poľskými partnermi a vymieňanie si skúseností, ktoré by mohli dopomôcť rozvoju agroturistiky a cestovného ruchu na oboch stranách hranice.Ide o prvý spoločný slovensko-poľský projekt, do ktorého sa zapojilo Združenie obcí pod hradom Čičva.priblížil históriu spolupráce Kaňuch.Rozpočet projektu Spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo v povodiach Wisloku a Ondavy predstavuje 118.600 eur, z toho príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 100.000 eur. Zvyšok tvoria štátne a vlastné financie slovenskej a poľskej strany.