KAŠPER: V južných okresoch zriadim vysunuté pracovisko BBSK

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 27. októbra (TASR) - Znižovanie regionálnych rozdielov vytvorením obecných podnikov, efektívnejšie spracovanie škôl či zriadenie vysunutého pracoviska vyššieho územného celku (VÚC) v južných okresoch. To sú vízie, s ktorými do predvolebného súboja o kreslo predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vstúpil ekonóm a poslanec mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Igor Kašper (nezávislý).Pretože mám víziu, akou by sa mal kraj uberať. Pretože už 14 mesiacov chodím po celom kraji a počúvam ľudí, čo potrebujú, čo ich trápi, teší a zaujíma. Bol som v každej jednej obci v kraji. Viem, ako ľudia žijú aj v tej najmenšej dedinke Poproč s 25 obyvateľmi. Som vyštudovaný ekonóm, takže rozumiem rozpočtu a viem ho podľa potrieb meniť. Navyše som už sedem rokov v komunálnej politike, takže rozumiem aj samospráve.Ovplyvnili ich veľmi. Pred tým vyše rokom som sa mýlil vo viacerých svojich pohľadoch na náš kraj. Som ale rád, že som sa nemýlil v jednom, že ho musím celý prejsť. Až na svojich cestách som zistil, čo ľudí v skutočnosti trápi. My v Banskej Bystrici, ale aj v iných rozvinutejších mestách kraja žijeme v bubline. Stačí vystrčiť nos a zistite napríklad, že v obciach v okolí Revúcej nikto nechodí v značkovom svetríku, alebo že byt v Závadke stojí 3000 eur. Mojím riešením je znižovanie regionálnych rozdielov. Viac peňazí do obcí, alebo vytvorenie obecných podnikov, po vzore niektorých, ktoré v kraji máme a úspešne fungujú. Viac nájdete v mojom programe.Kompetencie v oblasti zdravotníctva sú dnes úplne iné, ako pri vzniku samosprávnych krajov. BBSK totiž dnes už nie je zriaďovateľom žiadnej nemocnice, ako ani polikliniky v kraji. Preto nemôže reálne ovplyvniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Jedna z mála kompetencií, ktorá kraju ostala, je vydávanie licencií pre lekárov. V krupinskom okrese je veľký nedostatok špecialistov, chýba tu napr. očný lekár.Táto, nazvime to blokáda kraja, skončí o rok a pol. Problém je, že mnohé peniaze sa už minú a nenávratne stratia. Podľa mojich analýz však budeme môcť čerpať približne 20 miliónov eur na cesty. Tie budú teda, čo sa týka eurofondov, priorita. Bude treba presvedčiť poslancov, aby okamžite vyčlenili dostatok prostriedkov na projektové dokumentácie tak, aby sa mohlo čerpať čo najskôr.Neboli by finančnou záťažou. Vďaka tomu, že som bol v každej jednej obci, som sa touto otázkou zaoberal. Priestorov, kde by mohlo takéto vysunuté pracovisko vzniknúť, je viac. Ak by sa mi podarilo vyhrať, tak by sme ho zriadili, za pomoci starostov a primátorov buď v okrese Rimavská Sobota alebo Lučenec. To je jeden z krokov, ktorí pomôže priblížiť VÚC k ľuďom. Stále sú jej kompetencie, hlavne pre ľudí v obciach, cudzie. Aj preto som sa počas uplynulých 14 mesiacov stretol s toľkými ľuďmi.VÚC je zriaďovateľom 60 škôl a školských zariadení v kraji. Slovíčko zriaďovateľom je podstatné. Župa tu nie je na to, aby vymýšľala osnovy alebo suplovala nápady ministerstva školstva. Na rozvoj a smerovanie školstva je tu štát. Zjednodušene povedané VÚC- čka je tu na to, aby v školách a školských zariadeniach svietila a kúrila. Nie však doslova. Môže sa zameriavať na skvalitnenie prostredia škôl alebo ich lepšiu vybavenosť. Takisto môže vylepšiť spôsob odmeňovania šikovných učiteľov s výsledkami. Dnes sú riaditelia často pod politickým tlakom. Župa môže vylepšiť systém výberu riaditeľov na základe prísneho výberového konania. Často totiž z praxe vieme, že kvalitný riaditeľ je polovica úspechu a budúcnosti školy. Do školstva ide ročne viac ako tretina rozpočtu župy. Systém rozdeľovania peňazí tak musí byť jasný a efektívny.