Kaštieľ Šalgovce prezentuje svoje rozprávkové svadby

10. – 11. februára 2017

sa na vašom prstenníku vyníma už nejaký ten piatok a vy spolu s partnerom začínate uvažovať o organizácii najkrajšieho dňa svojho života. Najskôr sa s partnerom zosynchronizujte a nájdite sina túto dôležitú životnú udalosť. Následne by ste si mali odpovedať na otázku, či chcete skôr menšiu alebo veľkú svadbu a podľa toho aj vyberať vhodnú lokalitu. Aký štýl svadby by sa vám páčil viac? Klasická v reštaurácii,alebo skôr neštandardná na lúke pod hviezdnou oblohou? Keď si ujasníte základné atribúty a skĺbite vaše sny s reálnymi možnosťami, môžete pokračovať v ďalšom plánovaní., v ktorých sa stanete očarujúcou nevestou. Partnerovi nechajte ušiť oblek na mieru. V reštaurácii si dohodnite úžasné, ktoré podráždi chuťové poháriky vašich hostí. Nič nenechajte na náhodu a pozvánku na svadbu pošlite v dostatočnom predstihu každému, kto pre vás niečo znamená a chcete ho mať v tento krásny deň pri sebe. Vyberte si, kľudne každý v inom farebnom prevedení. Nezabudnite na svadobné doplnky ako náhrdelník, náušnice, korunka, či závoj, ktoré vás nádherne dozdobia. Vyberte siv štýle ktorý vám vyhovuje. Doriešte si odpovede na otázky typu "Ako a čím ozdobiť svadobnú sálu, svadobné auto a obradnú miestnosť?" A v neposlednom rade myslite nacelého dňa D, aby sa vaše spomienky uchovali čo najdlhšie.A potom si môžete ísť užívať naa snívať o spoločnom živote spolu s vašou láskou. :-)Je toho veľa, na čo všetko treba pred svadbou myslieť, však?je preto ideálnym štartom pre každého, kto sa rozhodol vstúpiť do stavu manželského. Okrem toho, že na jednom mieste nájdete kopec inšpirácií a kvalitných dodávateľov, mnoho služieb a tovaru si tu viete objednať a nakúpiť s výraznými zľavami. Ajna tomto čarovnom mieste, dýchajúcom romantikou predvedie, ako vyzerá svadba v ich prekrásnom priestore a prevedení ich šikovných organizátorov.Neváhajte a príďte sa inšpirovať ponukou svadobných prevedení kaštieľa Šalgovce na najväčší Svadobný veľtrh na Slovensku, ktorý sa bude konaťv Incheba Expo v Bratislave spolu s výstavou Interbeautyv čase od 10,00 do 18,00.Informácie o kaštieli Šalgovce: http://www.kastielsalgovce.sk/ Informácie kde stánok kaštieľa Šalgovce nájdete: www.svadobnyveltrh.sk alebo na www.facebook.com/svadobnyveltrh Videopozvánka - https://vimeo.com/skerak/svadobnyveltrh2016

Svadobný veľtrh Bratislava / Wedding Expo from Studio Skerak on Vimeo.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.