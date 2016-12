Kaštieľ v Betliari ponúkne doposiaľ nevystavované exponáty

Na snímke kaštieľ v Betliari. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Betliar 24. decembra (TASR) - Kaštieľ v Betliari otvorí opäť svoje brány pre verejnosť. Po dlhšom čase, keď bol z dôvodu reinštalácií, revitalizácie, údržby a realizácie spoločného projektu s komerčnou televíziou zatvorený, ho znovu sprístupnia. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea Betliar Judita Krajčiová.Kaštieľ bude otvorený pre verejnosť od utorka 27. decembra. Prvých 50 návštevníkov dostane podľa Krajčiovej k vstupenke do vynovenej expozície fotografiu s podpisom herca Jána Koleníka." prezradila Krajčiová.Reinštaláciami sa podľa jej slov snažia vrátiť kaštieľ do podoby z čias Andrássyovcov, čím upriamujú pozornosť na autenticitu a pôvodnosť zbierok v múzeu. "" dodala.Múzeum bude počas sviatkov otvorené v dňoch od 27. decembra do 1. januára a tiež 6. januára.