Kaštieľ v Dolnej Krupej bude do jesene 2020 zatvorený

Na archívnej snímke kaštieľ v Dolnej Krupej. Foto: TASR Lukáš Grinaj Na archívnej snímke kaštieľ v Dolnej Krupej. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolná Krupá 4. júna (TASR) – Slávnosť ruží, ktorá počas uplynulého víkendu prilákala do kaštieľa v Dolnej Krupej pri Trnave stovky návštevníkov, bola na nasledujúce dvojročné obdobie poslednou akciou. Zamestnanci kaštieľa už začínajú s prípravami na sťahovanie expozícií, nakoľko od tohtoročnej jesene do roku 2020 v ňom bude prebiehať veľká rekonštrukcia. Po jej skončení privíta svojich návštevníkov nielen zmenenou bielou fasádou.Rekonštrukcia je súčasťou projektu Poklady strednej Európy – Kultúra, príroda, hudba z programu INTERREG Rakúsko-Slovensko. Jeho hlavnými partnermi sú Slovenské národné múzeum (SNM), jeho Historické múzeum a Hudobné múzeum, ktoré spravuje kaštieľ v Dolnej Krupej. Na rakúskej strane sú to obec Marchegg a Národopisné múzeum Viedeň. Nosnou časťou projektu je spoločná výstava Poklady strednej Európy, ktorá bude najskôr uvedená na rakúskej strane a potom prenesená práve do Dolnej Krupej. Pre tento účel je práve potrebné interiér kaštieľa obnoviť. V posledný májový deň Hudobné múzeum projekt predstavilo odbornej verejnosti."SNM spravuje niekoľko kaštieľov, zámkov, hradov a účelových zariadení, jedným z klenotov je kaštieľ v Dolnej Krupej," povedal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Objekt nie je podľa jeho vyjadrenia v dobrej kondícii, je veľmi zanedbaný, preto je rád, že sa podarilo získať prostriedky aspoň na jeho čiastočnú rekonštrukciu, čo je veľkou vzpruhou do budúcnosti. Vyjadril presvedčenie, že po roku 2020 SNM dokáže nadviazať ďalšou etapou, aby sa kaštieľu vrátil význam a postavenie, ktoré mal pred sto a viac rokmi, keď vítal mnohé osobnosti umenia, vrátane Ludwiga van Beethovena. "Aby sme tu vytvorili nové expozície, a aby sa tu šírila dobrá hudobná kultúra," dodal Panis.Riaditeľka HM Edita Bugalová informovala, že v rámci rekonštrukcie budú vymieňať v kaštieli všetky rozvody, obnovia dobové dvere, vzácny krov, rekonštrukciu podstúpia všetky sály, ich drevené podlahy a fresky, ktoré našli pamiatkari pod omietkou počas prieskumu. Otvoria aj kaštieľsku kaplnku, ktorá je pred návštevníkmi už desaťročia ukrytá a využíva sa v súčasnosti ako kancelária.Celkové náklady na projekt sú 5,1 milióna eur, pre slovenskú stranu to je 3,1 milióna eur. V nej je započítané aj vybudovanie otvorených depozitárov Historického múzea na Bratislavskom hrade. Bugalová uviedla, že naposledy sa zásadnejšie opravy robili v Dolnej Krupej začiatkom osemdesiatych rokov uplynulého storočia, odvtedy iba čiastkové. Rozsiahleho kaštieľskeho parku sa tento projekt netýka, preto nie je vylúčené, že počas rekonštrukcie sa niektoré tradičné kaštieľske akcie uskutočnia v exteriéri.