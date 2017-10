Katalánci prichádzajú k volebným miestnostiam

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 1. októbra (TASR) - Davy sa zhromažďujú pred volebnými miestnosťami v školách a verejných budovách v Barcelone a ďalších katalánskych mestách, aby odovzdali svoje hlasy v dnešnom referende o nezávislosti Katalánska, informuje agentúra AP.Voliči začali prichádzať pred úsvitom, aby sa pridali k rodičom, deťom a aktivistom, ktorí obsadili budovy v rozpore s rozhodnutím súdu zakazujúcim využívanie verejných lokalít na nelegálny plebiscit.Ústredná španielska vláda v Madride sa usiluje zabrániť konaniu referenda v Katalánsku prostredníctvom rozhodnutí Ústavného súdu. Ten už pozastavil platnosť zákona a vyhlášky o vypísaní referenda, ako aj legislatívu, ktorá by mala v prípade vyhlásenia nezávislosti Katalánska slúžiť ako dočasná ústava novej republiky.Katalánski separatisti medzičasom znížili na polovicu odhady očakávanej účasti v dnešnom referende. Vzhľadom na represívne kroky Madridu by sa podľa nich dalo považovať za veľký úspech, ak by za nezávislosť hlasoval zhruba milión z celkového počtu 5,3 milióna voličov.