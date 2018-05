Katalánci schválili zákon, aby Puigdemont mohol opäť byť premiérom

Madridom zosadený katalánsky expremiér Carles Puigdemont. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 4. mája (TASR) - Poslanci katalánskeho regionálneho parlamentu hlasovali v piatok za zmenu zákona, vďaka ktorej by bývalý katalánsky líder Carles Puigdemont mohol znovu kandidovať za premiéra. Informovala o tom agentúra AP.Puigdemont, ktorý je lídrom hnutia za odtrhnutie Katalánska od Španielska, sa v súčasnosti nachádza v Nemecku, kde čaká na vydanie do Španielska.Zákon, ktorý katalánsky parlament schválil vďaka hlasom zástupcom separatistických strán, umožňuje, aby premiér zložil sľub v neprítomnosti a vládol zo zahraničia.Ak nový premiér nebude zvolený do 22. mája, v Katalánsku budú automaticky vypísané nové voľby do regionálneho parlamentu.Vzhľadom na to, že Katalánsko stále nemá vládu, zostáva aj naďalej pod správou Madridu. Tento stav trvá od 27. októbra 2017, keď došlo k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti Katalánska.Puigdemonta zadržali 25. marca v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, keď sa vracal autom zo Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády v Barcelone. Stalo sa tak na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorý španielsky najvyšší súd opätovne vydal na tohto politika a jeho šiestich katalánskych kolegov zdržiavajúcich sa v zahraničí.V súčasnosti sa Puigdemont nachádza podmienečne na slobode. Nemecká justícia musí ešte rozhodnúť, či bude na vydaný do Španielska, kde čelí obvineniam zo vzbury a sprenevery verejných finančných prostriedkov.