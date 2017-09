Katalánci žijúci v zahraničí volia v referende o nezávislosti poštou

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 11. septembra (TASR) - Katalánci žijúci v zahraničí začali dnes poštou hlasovať v referende o nezávislosti tohto regiónu, ktoré ústredná španielska vláda v Madride označuje za protizákonné. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na katalánskeho ministra zahraničných vecí Raüla Romevu, ktorý potvrdil, že, a dodal, že. Bližšie podrobnosti Romeva neuviedol.AP vysvetlila, že Katalánci, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí, mohli požiadať o možnosť hlasovať poštou v referende vypísanom na 1. októbra.Predseda katalánskej vlády Carles Puigdemont uviedol, že ak v referende vypísanom na 1. októbra zvíťazí tábor prívržencov nezávislosti Katalánska,Španielsky ústavný súd svojím rozhodnutím zo 7. septembra zrušil zákon, ktorý deň predtým schválil regionálny katalánsky parlament.Katalánsko, ktoré je kľúčovou ekonomickou silou Španielska, tvrdí, že ho Madrid ťahá "k zemi" a lepšie by sa mu vodilo ako samostatnému štátu.V Barcelone sa dnes očakáva veľký pochod na podporu nezávislosti Katalánska a práva jeho obyvateľov vysloviť sa v tejto veci prostredníctvom referenda. Pochod sa uskutoční v deň osláv národného sviatku, ale v čase, keď v tomto regióne badať rozkol ohľadom plánov na odštiepenie sa od zvyšku Španielska.Dokazujú to aj výsledky najnovšieho prieskumu, podľa ktorého väčšina obyvateľstva Katalánska vníma navrhované referendum o jeho nezávislosti ako protiprávne.Podľa výsledkov prieskumu uskutočneného pre španielsky denník El País považuje 56 percent Kataláncov referendum, plánované na 1. októbra, v jeho súčasnej podobe za protiprávne alebo neopodstatnené.Rovnaké percento spomedzi 1000 respondentov uviedlo, že miestna separatistická vláda by mala zmeniť svoju stratégiu a začať rokovať s ústrednou vládou v Madride.Dnešný Národný deň Katalánska (katalánsky: La Diada de Catalunya) je pripomenutím porážky katalánskych jednotiek počas vojny o španielske dedičstvo z roku 1714.Dňa 11. septembra 1714 katalánske jednotky po 14-mesačnom obliehaní Barcelony kapitulovali pred vojskom Filipa V. Španielskeho z rodu Bourbonovcov.Tento sviatok bol oficiálne obnovený v roku 1980 autonómnou vládou Katalánska (Generalitat de Catalunya). Stalo sa tak po prinavrátení autonómnych práv po skončení Francovej diktatúry.Organizácie podporujúce katalánsku nezávislosť a politické strany kladú v tento deň kvetinové vence k pamätníku vodcov obrany mesta Rafaelovi Casanovovi a generálovi Josepovi Moraguesovi ako hold za ich odvážny boj proti vojskám Filipa V.