Katalánska polícia obkľúčila volebné miestnosti

Odporca nezávislosti Katalánska symbolicky vhadzuje referendový lístok na protest proti referendu o nezávislosti Katalánska od Španielska v Madride 29. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona/Madrid 30. septembra (TASR) - Príslušníci katalánskej regionálnej polície (Mossos d'Esquadra) sa dnes rozmiestnili pred viac ako polovicou z 2315 volebných miestností umiestnených v školách a verejných budovách, v ktorých sa má v nedeľu konať sporné referendum o nezávislosti Katalánska od Španielska. Zároveň španielska Civilná garda zablokovala technologickú infraštruktúru potrebnú pre hlasovanie, takže konanie referenda je "absolútne nemožné", uviedol podľa agentúry AP Enric Millo, splnomocnenec španielskej vlády v Katalánsku.Regionálna polícia dostala podľa Milla nariadenie, aby školy vypratala do nedeľňajšej 06.00 h, teda tri hodiny pred plánovaným začiatkom hlasovania, ale nepoužívala pritom silu. Každý, kto tam zostane aj po šiestej hodine, bude vyvedený v súlade s rozhodnutím súdu.Millo však v tomto smere neočakáva vážnejšie problémy.povedal.Ďalej informoval, že príslušníci Civilnej gardy na základe rozhodnutia súdu v noci nadnes vstúpili do Katalánskeho telekomunikačného a technologického centra (CTTI) v Barcelone, kde zablokovali 29 aplikácií a systémov nevyhnutných pre priebeh referenda. Po tomto zákroku je podľa Milla vylúčené konanie právne záväzného referenda, ktoré sľúbila katalánska regionálna vláda.Ústredná španielska vláda v Madride sa snaží zabrániť konaniu referenda v Katalánsku prostredníctvom rozhodnutí Ústavného súdu. Ten už pozastavil platnosť zákona a vyhlášky o vypísaní referenda, ako aj legislatívu, ktorá by mala v prípade vyhlásenia nezávislosti Katalánska slúžiť ako dočasná ústava novej republiky.Zástancovia samostatnosti sa úradom snažia uzavretie hlasovacích miestností komplikovať rôznymi spôsobmi. Okrem iného v nich od piatku organizujú pyžamové párty, rodičovské združenia, futbalové turnaje pre otcov, ale aj premietajú filmy či varia typické španielske jedlo – paellu.