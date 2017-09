Katalánska vláda dokončila prípravy na nedeľňajšie referendum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 29. septembra (TASR) - Katalánska vláda dokončila všetky prípravy na referendum o nezávislosti regiónu od Španielska, ktoré sa má uskutočniť 1. októbra. Madrid však trvá na tom, že žiadne referendum nebude a je odhodlaný mu zabrániť, informovala dnes agentúra Reuters.povedal dnes pre Reuters katalánsky premiér Carles Puigdemont.Zároveň vyjadril presvedčenie, že počas plebiscitu nedôjde k žiadnym násilnostiam, ktoré by mohli poškodiť pacifistický imidž hnutia za nezávislosť Katalánska.Ústredná španielska vláda v Madride dnes ale opäť zopakovala, že žiadne referendum v nedeľu v Katalánsku nebude.vyhlásil na margo plebiscitu hovorca vlády Méndez de Vigo.Centrálna vláda vyslala do tohto autonómneho regiónu policajné posily o sile niekoľko tisíc príslušníkov. Španielske súdy nariadili polícií, aby za pomoci kordónov uzavrela školy v Katalánsku, ktoré majú slúžiť ako hlasovacie miestnosti.Katalánski separatisti vyzývajú voličov, aby v nedeľu v rámci "nenásilného odporu" vo veľkom počte prišli k hlasovacím miestnostiam, aj keby do nich napokon neboli vpustení.Vláda v Madride sa snaží zabrániť konaniu referenda v Katalánsku prostredníctvom súdnych rozhodnutí, ale aj represívnymi prostriedkami. Španielska Civilná garda len minulý týždeň skonfiškovala približne desať miliónov hlasovacích lístkov a 1,5 milióna plagátov. Zadržala tiež 14 separatistických politikov a ďalších predstaviteľov a pohrozila trestným stíhaním starostom, ktorí budú nápomocní pri organizovaní referenda.Katalánska vláda dúfa, že sa plebiscit napokon predsa len uskutoční a že v ňom väčšina voličov bude hlasovať za nezávislosť. V takomto prípade má v úmysle vyhlásiť samostatnú Katalánsku republiku už v priebehu 48 hodín od zverejnenia výsledkov referenda.