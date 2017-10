Katalánske strany chcú zvolať schôdzu parlamentu na pondelok

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 4. októbra (TASR) - Politické strany podporujúce nezávislosť Katalánska, ktoré ovládajú regionálny parlament, dnes vystúpili s požiadavkou, aby sa rozprava a hlasovanie o vyhlásení nezávislosti uskutočnili na budúci pondelok.Informovala o tom dnes agentúra Reuters s tým, že po hlasovaní by malo nasledovať samotné vyhlásenie nezávislosti. Zatiaľ však nie je jasné, kedy by k nemu mohlo dôjsť.Budúci pondelok ako deň konania rozpravy vzišiel z dnešného stretnutia predstaviteľov frakcií a predsedníctva katalánskeho regionálneho parlamentu.Poslanecké kluby hnutí Spoločne za áno (Junto da Sí - JxSí) a Kandidáti za národnú jednotu (CUP) po zasadnutí žiadali, aby predseda katalánskej vlády Carles Puigdemont v pondelok vystúpil na zasadnutí parlamentu. Mal by pritom informovať poslancov o oficiálnych výsledkoch referenda o nezávislosti, ktoré sa v Katalánsku konalo v nedeľu 1. októbra.Puigdemont by mal informovať aj o ďalšom postupe katalánskej vlády.V súlade s katalánskym zákonom o referende sa premiérovým vystúpením v parlamente spustí procedúra vyhlásenia nezávislosti, čoho dôsledkom bude aj hlasovanie o tejto otázke v parlamente.Podľa webu katalánskeho denníka Ara vedenie parlamentu zatiaľ nepotvrdilo program najbližšej schôdze. Stále je preto nejasné, či sa Puigdemontovo vystúpenie v parlamente skončí vyhlásením nezávislosti, alebo či sa bude hlasovať o uznesení o vyhlásení nezávislosti.Koalícia strán JxSí a CUP sa v Katalánsku dostala k moci na základe výsledkov volieb v roku 2015, v ktorých voličom sľubovala, že sa bude snažiť vydobyť pre Katalánsko nezávislosť od Madridu. Táto koalícia má v parlamente 72 zo 135 kresiel. Opozícia už deklarovala, že hlasovanie o vyhlásení nezávislosti nepodporí.Od nedeľňajšieho zákroku španielskej polície proti ilegálne uskutočnenému referendu o nezávislosti Katalánska sa situácia v tomto regióne ešte viac zdramatizovala. V utorok vyšli do ulíc v Barcelone a ďalších katalánskych mestách státisíce ľudí protestujúcich proti tvrdému postupu bezpečnostných zložiek, ktorého dôsledkom bolo takmer 900 zranených. V Katalánsku sa v utorok súčasne konal generálny štrajk.