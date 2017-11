Katalánske vedenie je pred súdom v Madride, Puigdemont ostal v Bruseli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 2. novembra (TASR) - Pred španielsky súd v Madride sa vo štvrtok dostavili niektorí členovia rozpusteného katalánskeho kabinetu a parlamentu. Odvolaný katalánsky premiér Carles Puigdemont zostal v Bruseli a hrozí, že Španielsko požiada o jeho vydanie, informovala agentúra DPA.Do Madridu dorazilo niekoľko členov rozpustenej vlády vrátane vicepremiéra Oriola Junquerasa, hovorcu vlády Jordiho Turulla, šéfa diplomacie Raüla Romevu, ministra vnútra Joaquima Forna, ako aj predsedníčka parlamentu Carme Forcadellová.Súd v Madride si predvolal na vypočúvanie Puigdemonta spoločne s 13 členmi jeho odvolanej vlády a šesť členov parlamentnej rady, uviedla agentúra AP.Obvinenia zo vzbury, ktorým čelia, súvisia s vyhlásením nezávislosti Katalánska v regionálnom parlamente z 27. októbra. Vyšetrujúci sudca by mohol už v piatok nariadiť ich zatknutie bez ohľadu na to, či sa na súd dostavia. Za vzburu im podľa španielskych zákonov hrozia dlhé väzenské tresty.Puigdemont sa zrejme v nadchádzajúcich týždňoch do Španielska nevráti. Oznámil to v stredu v rozhovore pre televíznu stanicu VTM jeho belgický právnik Paul Bekaert. Dodal, že ak Španielsko o vydanie Puigdemonta požiada, rozhodnutie bude na belgických súdoch. Odvolaného katalánskeho lídra by však podľa Bekaerta mali vypočúvať v Belgicku, kde je od pondelka spoločne s piatimi členmi svojho kabinetu.uviedol právnik v rozhovore pre agentúru AP. Dodal, že takéto vypočúvanie by bolo v súlade s belgickou legislatívou.