Katalánskeho exlídra prišli pred súd podporiť tisíce ľudí

Artur Mas, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 6. februára (TASR) - Tisíce ľudí vyšli dnes do ulíc španielskeho mesta Barcelona, aby pozdravili bývalého prezidenta katalánskej autonómie Artura Masa, ktorý prišiel na súd, aby sa zodpovedal z nerešpektovania verdiktu súdu v súvislosti s konaním nezáväzného referenda o nezávislosti Katalánska v roku 2014.Spolu s Masom sa pred súd postavili aj dve regionálne političky - Joana Ortegová a Irene Rigauová.V prípade dokázania viny hrozí Masovi až desaťročný zákaz výkonu verejnej funkcie. Pred katalánskym najvyšším súdom bude čeliť obvineniu, že umožnil konanie nezáväzného referenda o nezávislosti Katalánska.V roku 2014 španielsky ústavný súd na podnet vlády v Madride zakázal právne záväzné referendum o nezávislosti Katalánska. Zdôvodnil to tým, že predmetom plebiscitu je otázka celistvosti krajiny, ktorá nespadá do kompetencie regionálnej vlády.Namiesto toho sa v novembri 2014 konalo symbolické referendum, v ktorom sa viac ako 80 percent zúčastnených vyslovilo za nezávislosť Katalánska. Hlasovalo v ňom však iba 2,3 milióna z takmer siedmich miliónov oprávnených voličov.Regionálny parlament v Barcelone sa v októbri vyslovil za to, aby sa najneskôr do septembra 2017 konalo právne záväzné referendum o odtrhnutí Katalánska od Španielska. Aj proti tomuto zámeru sa v polovici decembra postavil španielsky ústavný súd.