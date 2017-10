Katalánski politici označili postup Madridu za pokus o štátny prevrat

Študenti podporujúci nezávislosť Katalánska skandujú počas protestného zhromaždenia v Barcelone, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona/Madrid 21. októbra (TASR) - Na rozhodnutie španielskej vlády prevziať čiastočnú kontrolu nad Katalánskom, rozpustiť tamojší kabinet a vypísať nové voľby reagoval v sobotu ako prvý podpredseda katalánskej vlády Oriol Junqueras, informovala agentúra AP.napísal katalánsky politik na Twitteri. Sľúbil, že sa v sobotu spoločne s demonštrantami na hlavnej triede v Barcelone postavia brániť KatalánskoPodľa predsedníčky ERC Marty Roviraovej predstavujú Rajoyove kroky pokusa ich cieľom je rozdrviť katalánsku samosprávu a jej túžbu odtrhnúť sa od Španielska.Veľká protestná demonštrácia, ktorá má byť vyjadrením nesúhlasu Kataláncov s oznámením premiéra po dnešnom krízovom zasadnutí vlády, sa začala v centre Barcelony o 17.00 h. Na protest prídu všetci hlavní katalánski politici vrátane premiéra Carlesa Puigdemonta.Starostka Barcelony Ada Colauová to označila zaa vyzvala na protesty. Podľa odhadov by do ulíc mali vyjsť státisíce Kataláncov.Rajoy po dnešnom mimoriadnom zasadnutí svojho kabinetu povedal, že chce od Senátu, aby mu dal právomoc rozpustiť regionálnu katalánsku vládu a vypísať predčasné voľby, a to čo najskôr. Navrhol, aby právomoci katalánskych úradníkov prevzali ministri ústrednej vlády.Vyhlásil, že vláda sa nechystá zrušiť katalánsku autonómiu, ale iba odvolať regionálnych úradníkov, ktorí porušili zákon. Kroky katalánskej vlády označil zaSenát by mal o návrhu predloženom španielskou vládou hlasovať nasledujúci piatok (27. októbra).