Katalánski poslanci zintenzívnili boje za nezávislosť

Na archívnej muž máva zástavou, ktorá symbolizuje nezávislosť Katalánska.

Madrid 28. augusta (TASR) - Vládnuca koalícia v Katalánsku predložila do tamojšieho regionálneho parlamentu návrh zákona, ktorý by mal slúžiť ako prechodná ústava v prípade úspechu sporného referenda o nezávislosti tohto španielskeho regiónu, uviedla dnes agentúra AP.Španielska vláda považuje tento plebiscit, vyhlásený na 1. októbra, za protiústavný. Varovala, že bude trestne stíhať osoby zodpovedné za jeho iniciovanie a realizáciu.Pokiaľ by bolo referendum o nezávislosti úspešné, takzvaný zákon o právnej transformácii, ktorý teraz katalánska vládna koalícia predložila regionálnemu parlamentu, by umožnil okamžité vytvorenie katalánskeho ústavodarného zhromaždenia.Tento poslanecký zbor by mal položiť základy novej Katalánskej republiky, ktorú by mal viesť až do vypísania riadnych volieb, uviedli poslanci zastupujúci regionálne strany, ktoré presadzujú odtrhnutie Katalánska od Španielska.Návrh uvedenej legislatívy musí ešte prejsť schvaľovaním v katalánskom parlamente. Agentúra AP pripomenula, že centrálna vláda v Madride ho pravdepodobne napadne na pôde španielskeho ústavného súdu.