Katalánski separatisti predložili návrh na nezávislosť

Demonštranti počas protestu pred katalánskym parlamentom v Barcelone. 27. október 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid/Barcelona 27. októbra (TASR) - Katalánski separatisti predložili v piatok v regionálnom parlamente návrh na vyhlásenie nezávislosti od Španielska a deklarovanie katalánskej republiky. Nie je však jasné, či sa o tomto návrhu bude aj hlasovať, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne médiá.Návrh predložili poslanci strán podporujúcich regionálnu vládu - koalície Junts pel Sí (Spolu za áno; JxSí) a strany Kandidátka ľudovej jednotky (CUP). Text návrhu podľa agentúr AP a DPA uvádza:Zmienené dve parlamentné kluby majú spolu v katalánskom parlamente tesnú väčšinu, čo by im teoreticky umožnilo návrh schváliť na zasadnutí legislatívneho zboru neskôr v priebehu dňa - v prípade, ak to poradný výbor parlamentu pripustí.Proti vyhláseniu nezávislosti sú všetky opozičné strany prosperujúceho regiónu a niektorí opoziční poslanci vyhlásili, že by takéto hlasovanie bojkotovali. Ústredná vláda v Madride chce odvolať katalánske vedenie, aby zablokovala jeho úsilie o odštiepenie Katalánska od Španielska.